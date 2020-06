Coronavirus Sicilia, anziani e infermieri ballano su Tik Tok. VIDEO

Anziani e infermieri che ballano insieme. Sono i video diventati virali su Tik Tok, social network popolare tra i più giovani, con protagonisti gli anziani ospiti della casa di riposo Villa Eden di Linguaglossa, in provincia di Catania. Un'ospite, una anziana di 92 anni, è anche finita nel videoclip di 'All for one' della cantante londinese Adelina.

L'iniziativa

L'idea dei video è stata di Patrizia Lo Giudice, 41 anni, una animatrice di Villa Eden che durante l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN SICILIA), insieme allo staff e con tutte le precauzioni del caso, ha reso gli ospiti della struttura protagonisti di brevi video con musica e canti, uno dei quali ha raggiunto il milione e seicento mila visualizzazioni e gli 85 mila 'mi piace'.

"Ho iniziato a lavorare - dice Patrizia - come volontaria in ambulanza per poi ritrovarmi a fare l'assistente per gli anziani. Un lavoro che faccio con amore insieme a tutto il personale. Durante l'emergenza e l'isolamento io e i miei colleghi abbiamo lavorato con più amore e intensità perché oltre ad assistere gli anziani, siamo stati per loro come familiari: ci siamo inventati di tutto per far trascorrere il tempo con spensieratezza".