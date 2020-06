Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Dopo aver lasciato la nave della ong tedesca, sono stati caricati sulla nave-quarantena Moby Zazà dove dovranno rimanere per 14 giorni in sorveglianza sanitaria

7:36 - Sbarci dalla Sea Watch dopo l'esito dei test

L'esito del tampone rino-faringeo - al quale è stato sottoposto l'immigrato che non stava molto bene - è arrivato ed è negativo. I 211 extracomunitari, salvati in acque internazionali dalla Sea Watch, hanno lasciato la nave della ong tedesca e sono stati caricati sulla nave-quarantena Moby Zazà dove dovranno rimanere per 14 giorni in sorveglianza sanitaria.