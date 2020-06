Migranti, in 49 sbarcati a Lampedusa: fermati in strada

In via precauzionale, come il protocollo impone, è arrivata un'ambulanza del 118 e sono intervenuti anche carabinieri, guardia di finanza e polizia

A Lampedusa sono sbarcati 49 migranti. Sono tutti in buone condizioni. Sono stati bloccati lungo la strada, a pochi passi da alcuni residence turistici. In via precauzionale, come il protocollo impone, è arrivata un'ambulanza del 118 e sono intervenuti anche carabinieri, guardia di finanza e polizia. Il gruppo sarà trasferito nell'hotspot di contrada Imbriacola dove, ieri, nel giro di poche ore, sono stati accolti 53 tunisini sbarcati o soccorsi su quattro diverse imbarcazioni. (SPECIALE MIGRANTI - LO SBARCO DI IERI: SOCCORSE 13 PERSONE)

Altro soccorso Sea Watch, ora 165 a bordo

Nel frattempo, c'è stato un altro salvataggio nella notte per la Sea Watch 3, che ora ha a bordo 165 migranti. Continua ancora la ricerca di una terza imbarcazione, insieme all'aereo Moonbird.