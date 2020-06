Lampedusa, quattro mini sbarchi in poche ore: arrivati 53 migranti

Una prima imbarcazione è arrivata in maniera autonoma a riva, a Cala Pisana, mentre altri tre barchini sono stati avvistati e trainati fino al molo Favarolo dalle forze dell'ordine

Salgono a 53 i migranti sbarcati, da stamattina, a Lampedusa (in provincia di Agrigento), tra cui un bimbo di due anni.

Dodici persone, fra cui tre donne, sono sbarcate sull'isola in mattinata arrivando in maniera autonoma a bordo di un'imbarcazione fino a riva, a Cala Pisana. Il gruppo è stato poi trasferito all'hotspot di contrada Imbriacola.

Poche ore dopo, una motovedetta della Guardia di finanza ha avvistato e agganciato, a poche centinaia di metri dalla costa, un barchino con a bordo 13 tunisini. L'imbarcazione, lunga 5 metri, con motore fuoribordo, è stata trainata fino al molo Favarolo.

Qui è arrivato anche un terzo gruppo, composto da 11 tunisini, e un quarto gruppo di 17 persone, fra cui un bambino di due anni insieme alla madre. In entrambi i casi le imbarcazioni sono state intercettate nelle acque antistanti l'isola e trainate fino al molo Favarolo: il primo gruppo da una motovedetta della Guardia costiera e il secondo dai militari della Guardia di finanza che hanno effettuato il trasbordo sul pattugliatore. Grande stupore, apprensione e commozione - anche fra gli stessi soccorritori e le forze dell'ordine che sono su molo Favarolo - per il piccino che è sceso in braccio a un finanziere.

Complice il mare calmo e l'assenza di vento, pare che siano stati avvistati, ma s'attende conferma, altri due barchini che stanno facendo rotta verso Lampedusa. Le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza stanno controllando tutto lo specchio di mare.