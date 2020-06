Coronavirus Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A Palermo aprirà solo il Rouge et Noir con due sale. Caduto l'obbligo della mascherina da indossare durante a proiezione, le prenotazioni sono schizzate e per oggi le prenotazioni sono al completo

La riapertura dei cinema, prevista per oggi in Italia, non ha trovato finora molti consensi tra gli esercenti. In Sicilia un solo cinema, con due sale, ha deciso di andare controcorrente e di presentarsi con puntualità all'appuntamento: il Rouge et Noir di Palermo. La sala di 420 posti potrà ospitare 120 spettatori; quella da 120 posti ne potrà contenere 27. Caduto l'obbligo della mascherina da indossare durante a proiezione, le prenotazioni sono schizzate e per oggi le prenotazioni sono al completo.

8:35 - Palermo, da oggi 70 centri privati per bambini

Sono circa 70 i centri privati che da oggi a Palermo avvieranno attività ludico ricreative per bambini e adolescenti dandone comunicazione al Comune tramite lo strumento online recentemente attivato sul sito istituzionale. "Un segnale - secondo il sindaco Leoluca Orlando - della grande necessità che le famiglie, ma soprattutto i bambini e le bambine hanno di tornare ad una socialità che per quanto limitata dalle norme di prevenzione, torni ad essere quanto più possibile normale e vitale".