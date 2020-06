Sparatoria nel Palermitano: indagano i carabinieri

L’episodio sarebbe avvenuto ieri sera a Carini, tra via Gurrino e via Roma. Due uomini sui 30 anni si sarebbero affrontati e sarebbero stati esplosi almeno tre colpi di pistola. Tra le ipotesi, un regolamento di conti per lo spaccio di droga

I carabinieri indagano su una sparatoria avvenuta ieri sera a Carini (in provincia di Palermo). Due giovani sui 30 anni si sarebbero affrontati e sarebbero stati esplosi almeno tre colpi di pistola. L'episodio si sarebbe verificato tra via Gurrino e via Roma. Durante lo scontro a fuoco, secondo le forze dell’ordine, i colpi non sarebbero andati a segno e non dovrebbero esserci feriti. I due uomini sarebbero riusciti a dileguarsi: i militari li stanno cercando. Le indagini sono in corso per accertare i motivi della sparatoria: tra le ipotesi, un regolamento di conti per lo spaccio di droga.