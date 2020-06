Oltre settemila tablet e più di 200mila schede dati sono stati acquisiti in Sicilia dalle scuole statali, regionali, paritarie e dai centri di formazione in obbligo scolastico, grazie a una dotazione complessiva di due milioni e 400 mila euro, messa a disposizione dalla Regione Siciliana per fronteggiare l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

13:17 - Palermo, taglio cesareo urgente a donna giunta da Londra ricoverata in intensiva

E' stato praticato questa mattina il taglio cesareo alla donna in gravidanza di 34 anni, originaria del Bangladesh, ma residente a Palermo, arrivata da Londra, ricoverata da diversi giorni nell'unità di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo e risultata positiva al Covid-19. "L'ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche della paziente e in seguito all'ultimo consulto di stamattina tra intensivisti, ostetrici e neonatologi, che hanno svolto un importante lavoro di équipe - dice il primario della terapia intensiva dell'ospedale 'Cervello' Baldo Renda - si è deciso di effettuare un taglio cesareo urgente ad inizio di trentesima settimana". L'intervento, assicura Renda, "è andato bene, la bimba è stata affidata alle cure dei neonatologi e adesso la signora, che purtroppo ha una grave insufficienza respiratoria, è sedata e in coma farmacologico"

11:01 - Anziana di 70 anni muore al Civico di Palermo

Una donna di 70 anni di Caccamo è morta a causa del Coronavirus in Sicilia. Era ricoverata da oltre tre mesi nel reparto Terapia Intensiva dell'Ospedale Civico di Palermo, dopo l'esito del test. Anche il figlio di 50 anni era risultato positivo ma è riuscito a salvarsi.

10:44 - Roberto Lagalla: "Oltre settemila tablet per le scuole"

Oltre settemila tablet e più di 200mila schede dati sono stati acquisiti in Sicilia dalle scuole statali, regionali, paritarie e dai centri di formazione in obbligo scolastico, grazie a una dotazione complessiva di due milioni e 400 mila euro, messa a disposizione dalla Regione Siciliana per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L'erogazione di queste risorse, disposta dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, si somma a quella stanziata dal Ministero dell'Istruzione, portando, su scala regionale, a una stima di circa 24mila dispositivi informatici individuali che le istituzioni scolastiche siciliane hanno potuto assegnare in comodato d'uso a studenti in condizioni di maggiore disagio economico e sociale. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale all'istruzione, Roberto Lagalla.