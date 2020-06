Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In piazza Politeama anche i videomaker, che depositeranno simbolicamente la loro attrezzatura per testimoniare la crisi che stanno vivendo da settimane

Fotografi e videomaker depositeranno simbolicamente le loro attrezzature questa mattina, alle 11, in piazza Politeama a Palermo. Una manifestazione che ha per slogan "Vedo buio", per testimoniare la crisi che da settimane i professionisti della immagine stanno patendo a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19 che di fatto ha costretto ad annullare tutte le cerimonie. "Le misure di contenimento del contagio hanno penalizzato il nostro settore - spiega Carmelo Ferrara -. Le imprese hanno subito l'azzeramento delle commesse relative a matrimoni, prime comunioni, battesimi, eventi di ogni genere, ma anche l'attività di promozione pubblicitaria delle aziende fino ai piccoli servizi".

8:00 - In Sicilia 968 attuali positivi

I casi postivi al Coronavirus in Sicilia sono 986 (-13 rispetto a ieri), 2.183 sono i guariti (+13) e 274 i deceduti (+1). Degli attuali 986 positivi, 72 pazienti (-2) sono ricoverati - di cui 7 in terapia intensiva (0) - mentre 914 (-11) sono in isolamento domiciliare. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 150.054 (+1.183 rispetto a ieri), su 128.717 persone: di queste sono risultate positive 3.443 (+1).