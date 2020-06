Coronavirus Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Rosario Lapunzina, che ha annunciato la "tolleranza zero" verso comportamenti "incoscienti e incivili"

Chi abbandona per le strade o le spiagge di Cefalù mascherine, guanti o altri dispositivi di protezione individuale rischia una sanzione da 25 a 500 euro.

Chi abbandona per le strade o le spiagge di Cefalù mascherine, guanti o altri dispositivi di protezione individuale rischia una sanzione da 25 a 500 euro. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Rosario Lapunzina che ha annunciato la "tolleranza zero" verso comportamenti "incoscienti e incivili". Nelle ultime settimane, spiega Lapunzina, sono stati trovati centinaia di dispositivi di sicurezza usati abbandonati per terra nei pressi dei supermercati e di altri punti vendita.