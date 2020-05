Siracusa, portava droga a detenuto: scarcerato avvocato

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, il legale avrebbe introdotto la droga nel carcere in vasetti di crema per uso cosmetico che gli erano stati consegnati dalla compagna del detenuto

A Siracusa è stato rimesso in libertà l'avvocato S.T, 67 anni, arrestato dalla guardia di finanza con l'accusa di aver portato droga a un detenuto nel carcere di Siracusa. Il penalista era stato posto ai domiciliari ma, dopo l'interrogatorio di garanzia e l'istanza della difesa, il gip ha disposto l'obbligo di dimora nel Comune di Avola.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, l'avvocato avrebbe introdotto la droga nel carcere in vasetti di crema per uso cosmetico che gli erano stati consegnati dalla compagna del detenuto. La Procura di Siracusa ha indagato anche un altro avvocato siracusano, anche lui accusato del medesimo reato, ma per il quale non è scattato ancora alcun provvedimento.