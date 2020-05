Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Chiuso un locale in via Zoppo di Gangi, nella zona di via Dante. All'arrivo degli agenti il locale era pieno di avventori e tutti, compresi i gestori, non osservavano le prescritte misure di prevenzione e non indossavano alcun dispositivo di protezione

A Palermo chiuso un locale in via Zoppo di Gangi, nella zona di via Dante. All'arrivo degli agenti il locale era pieno di avventori e tutti, compresi i gestori, non osservavano le prescritte misure di prevenzione e non indossavano alcun dispositivo di protezione. Alla contestazione delle irregolarità sono seguiti momenti di tensione che hanno richiesto l'intervento di supporto di tre pattuglie della polizia, che hanno ristabilito la calma. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:40 - Protesta a Lipari per chiedere più corse aliscafi

I rappresentanti dell'AssoimpresEolie hanno manifestato per protestare nella piazza di Marina Corta, con tanto di chiave-gigante-simbolica, per richiedere urgenti aiuti economici al governo Conte. Alle Eolie scattano anche le proteste perché i collegamenti marittimi da e per Milazzo con traghetti e aliscafi sono ancora dimezzati come numero di corse e anche di posti disponibili a bordo, e stamane numerosi passeggeri non hanno potuto prendere l'aliscafo delle 7 "La prossima corsa - ha ricordato Emanuele Carnevale, ingegnere - è alle 9,45, a distanza di quasi tre ore". Sarah Tomasello, presidente del comitato Trasporti Eolie si è rivolta all'assessorato regionale dei trasporti per sollecitare "il ripristino dal primo giugno di tutti collegamenti previsti nei contratti regionali in atto sospesi; di reintrodurre, alle date prefissate, gli orari estivi stabiliti dalle convenzioni, con l'immediata possibilità di effettuare le prenotazioni online; il ripristino della linea Milazzo-Eolie-Napoli con la programmazione, considerato il lungo fermo che ha generato notevoli risparmi all'armatore, di tre corse settimanali con partenze da Milazzo sabato, lunedì e giovedì e ritorno da Napoli il venerdì, la domenica e il martedì". "Chiediamo anche - puntualizza - l'applicazione di sconti sui biglietti ordinari in particolari momenti ai margini della stagione turistica, che sta per iniziare".

7:25 - Movida Palermo, multe per oltre 15mila euro

Sono proseguiti anche ieri sera i controlli nella movida palermitana da parte della polizia muncipale, impegnata nei controlli interforze con carabinieri, guardia di finanza e polizia, sul rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19. Chiuso un locale in via Zoppo di Gangi, nella zona di via Dante. All'arrivo degli agenti il locale era pieno di avventori e tutti, compresi i gestori, non osservavano le prescritte misure di prevenzione e non indossavano alcun dispositivo di protezione. Alla contestazione delle irregolarità sono seguiti momenti di tensione che hanno richiesto l'intervento di supporto di tre pattuglie della polizia, che hanno ristabilito la calma. Il locale è stato chiuso e posto sotto sequestro cautelativo; ai titolari elevate sanzioni pecuniarie, oltre alla chiusura di cinque giorni. Inoltre, in via Carducci, a un venditore ambulante senza autorizzazione sono stati sequestrati lotti di mascherine prive di confezioni, etichettatura e istruzioni in italiano. Elevate sanzioni per oltre settemila euro. Il gestore di un locale è stato multato per circa ottomila euro per esercizio irregolare dell'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, senza la prescritta autorizzazione sanitaria.