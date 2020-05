Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Mondello, la spiaggia più frequentata dai palermitani, con le temperature e uno scenario decisamente estivi è tornata affollata per tutta la giornata di ieri. Una presenza massiccia di persone, che ha reso difficile il rispetto delle misure di distanziamento richiesto dalle norme anti-Covid. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - FOTO COSA RIAPRE IL 25 MAGGIO - FOTO I SINDACI CONTRO LA MOVIDA)

10:56 - A Modica software per monitorare accessi in spiagge

Si chiama Lidolido, il software creato dalla società Orango di Modica, per rispondere all'esigenza degli operatori turistici e dei Comuni di conformarsi alle misure di prevenzione che sono tenuti ad adottare nella fase 2, tra cui quelle di distanziamento fisico, di definizione e rispetto delle capienze massime e di conservazione del registro degli ospiti. Si tratta di un sistema di raccolta, condivisione e registrazione di informazioni circa il numero delle presenze nelle spiagge nel quale gli stabilimenti balneari e, nel caso delle spiagge libere, i comuni o altri enti pubblici convoglierebbero i dati sugli ingressi e le uscite dalle aree di loro competenza. Le informazioni sul popolamento dei lidi sarebbero visibili in tempo reale dai cittadini via web, scoraggiando così gli affollamenti in aree già piene.

10:00 - Mondello: palermitani prendono d’assalto la spiaggia

Mondello, la spiaggia più frequentata dai palermitani, con le temperature e uno scenario decisamente estivi è tornata affollata sin dalla mattina di ieri e per tutta la giornata. Una presenza massiccia di persone, che ha reso difficile il rispetto delle misure di distanziamento richiesto dalle norme anti-Covid. Nei primi giorni della Fase 2, dopo il lockdown, già tanti palermitani avevano preso d'assalto la spiaggia e nella giornata di sabato i numeri sono aumentati. I controlli sono subito scattati, ma far rispettare l'obbligo imposto dalla Regione ai bagnanti di non "sostare" sull'arenile non è stato semplice. In base all'ordinanza, si può infatti fare il bagno per svolgere attività motoria, ma non si può prendere la tintarella o sostare sulla spiaggia almeno fino al 6 giugno.