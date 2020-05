Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

La decisione è stata presa per evitare che si possano innescare problemi di ordine all'interno della nave dove, in due diverse aree, c'erano circa 120 persone

Quattordici tunisini, che hanno protestato per l'intera giornata chiedendo di poter scendere, sono sbarcati dalla nave quarantena Moby Zaza che si trovava già in banchina, a Porto Empedocle (Agrigento), per effettuare dei rifornimenti.



Quattordici tunisini, che hanno protestato per l'intera giornata chiedendo di poter scendere, sono sbarcati dalla nave quarantena Moby Zaza che si trovava già in banchina, a Porto Empedocle (Agrigento), per effettuare dei rifornimenti. La decisione è stata presa per evitare che si possano innescare problemi di ordine all'interno della nave dove, in due diverse aree, c'erano circa 120 persone. Confermato il viaggio verso Lampedusa per andare a imbarcare i 137 sbarcati ieri. I migranti sbarcati verranno foto segnalati dalla polizia e portati a nel centro di accoglienza villa Sicania a Siculiana.