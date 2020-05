Catania, dopo lockdown trovano serra di marijuana nella casa al mare

I due coniugi hanno trovato i lucchetti dell'ingresso divelti e inizialmente hanno pensato a un furto, ma quando sono entrati hanno scoperto che qualcuno all'interno aveva realizzato una serra per la coltivazione di 39 piante di marijuana in vasi

Lucchetti divelti e una serra di marijuana con tanto di sistema di riscaldamento per permettere agli arbusti di crescere. È la "sorpresa" trovata da una coppia di coniugi che, finito il lockdown per l'emergenza Coronavirus, si è recata nella seconda casa, una villetta nella zona marinara di Vaccarizzo a Catania.

Trovate 39 piante di marijuana

I due hanno trovato i lucchetti dell'ingresso divelti e inizialmente hanno pensato a un furto, ma quando sono entrati hanno scoperto che qualcuno all'interno aveva realizzato una serra per la coltivazione di 39 piante di marijuana in vasi. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti. Dopo un sopralluogo della polizia scientifica e l'intervento dei cani antidroga la sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono state avviate le indagini per individuare i responsabili.