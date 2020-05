Coronavirus Sicilia, come affronta la Fase 2 Palermo

Grande richiesta, complice l'arrivo della bella stagione, per centri estetici, parrucchieri e barbieri: qui il numero delle postazioni è stato notevolmente ridotto, è obbligatorio igienizzare le mani all'ingresso e depositare i propri oggetti personali in un sacchetto

Nei primi giorni di allentamento delle misure anti coronavirus (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN SICILIA), a Palermo i cittadini seguono le prescrizioni indossando la mascherina anche all'aperto nei luoghi affollati. Ieri sera però si sono registrati alcuni assembramenti alla Vucciria, il mercato di Palermo diventato uno dei luoghi più frequentati della movida. Giovani e meno giovani, molti dei quali non a distanza di sicurezza e privi di mascherine protettive, così come prevede il Dpcm e l'ordinanza del presidente della Regione, hanno preso d'assalto i locali appena riaperti.

Le misure

Grande richiesta, complice l'arrivo della bella stagione, anche per centri estetici, parrucchieri e barbieri, appena riaperti. Qui il numero delle postazioni è stato notevolmente ridotto, è obbligatorio igienizzare le mani all'ingresso e depositare i propri oggetti personali in un sacchetto.