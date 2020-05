Incendi in Sicilia, fiamme a Palermo e nel Ragusano

Ancora fiamme in Sicilia, dove alte temperature e vento di Scirocco favoriscono il divampare degli incendi.

L'incendio a Palermo

A Palermo, nella zona di Ciaculli, bruciano rovi e sterpaglie e il rogo si sta propagando avvicinandosi alle case popolari. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, al lavoro anche per salvaguardare automobili e mezzi di trasporto che hanno preso fuoco. Altri incendi sono divampati in provincia, con l’intervento di alcuni Canadair. La temperatura a Palermo alle 18:30 raggiungeva quasi i 40 gradi.

Gli incendi in provincia di Ragusa

Stessa situazione nel Ragusano, in particolare nella zona di Vittoria. Diversi incendi sono divampati, anche a causa dell’incuria di alcune aree invase da erbacce. Le fiamme hanno danneggiato impianti agricoli e pali della pubblica illuminazione. Al momento sono sei i roghi spenti dai vigili del fuoco di Vittoria, Santa Croce, Ragusa e Comiso. Ancora in corso un incendio nei pressi di Acate in un deposito di tubi in plastica per l'agricoltura, dove sono intervenute tre squadre di pompieri.