Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

10:38 – Distretto della Meccatronica produrrà gel igienizzante per la Protezione civile

Il distretto della Meccatronica produrrà gel igienizzante per la Protezione civile regionale. "Questa nuova commessa - dice il presidente Antonello Mineo - consolida i rapporti instaurati con la Protezione civile grazie alla produzione made in Sicily di dispositivi e prodotti certificati dai laboratori autorizzati e garanzia di qualità. Le nostre produzioni si dimostrano vincenti". All'inizio della pandemia per coronavirus le aziende di Meccatronica hanno avviato la riconversione per la produzione di dispositivi di protezione e sicurezza contro il Covid-19 fornendo supporto concreto al sistema sanitario e alla cittadinanza. Il nuovo ordine si aggiunge a quelli già consegnati o in corso di consegna che riguardano mascherine chirurgiche e visiere in 3D. Il Distretto raggruppa 120 aziende.

9:53 - Imprenditori Eolie: “Senza aiuti non ce la facciamo”

Nelle isole Eolie 240 imprenditori aderenti a Assoimprese questa mattina hanno consegnato le chiavi delle loro aziende al Comune di Lipari ed alla sede dell'Agenzia delle Entrate. "Dopo quasi due mesi e mezzo - dice Alessandro Crivelli, il presidente di Assoimprese Eolie - non abbiamo ricevuto alcun segnale dallo Stato e dalla Regione. In queste condizioni non possiamo aprire". "Ricordo - aggiunge Maurizio Cipicchia, vice presidente dell'associazione - che le nostre richieste hanno riguardato finanziamenti a fondo perduto per permettere alle aziende di traghettare nel 2021. Chiediamo l'istituzione della Zona economica speciale per l'intero arcipelago; misure speciali inerenti la Naspi per i nostri lavoratori stagionali e una fiscalità di vantaggio per il prossimo decennio". "Auspichiamo - conclude Crivelli - che nel più breve tempo possibile l'Amministrazione ci comunichi eventuali positive novità, in quanto con le attuali restrizioni e senza un supporto economico, la riapertura delle nostre imprese non sarà più possibile in quanto antieconomica e porterà ad una chiusura definitiva".