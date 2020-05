Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

L’Inps ha reso noto che sono 7.855 i decreti di Cig in deroga inviati dalla Regione siciliana all’istituto. Di questi ne sono stati autorizzati 7.048. Per quanto riguarda invece la Cig ordinaria, su 20.594 pratiche ne sono state autorizzate 19.470.

Durante i controlli anti-contagio, i carabinieri a Caltanissetta hanno accertato che il titolare di una parrucchiera esercitava l'attività lavorativa, nonostante i divienti imposti dalle disposizioni governative vigenti. L'uomo è stato sorpreso all'interno del negozio con la donna e ha ammesso l'errore raccontando di aver incontrato al supermercato la cliente e di averle fissato un appuntamento nel suo negozio dopo la sua richiesta di farle la permanente. Entrambi sono stati sanzionati.

Lunedì 11 maggio i 390 sindaci siciliani si confronteranno in videoconferenza su come superare l'emergenza socio-economica e sanitaria. L'ha deciso il Consiglio regionale dell'Anci Sicilia durante un incontro che si è svolto ieri sera. Nel corso dell'assemblea saranno definite le proposte del sistema delle autonomie locali da sottoporre alle istituzioni regionali, nazionali ed europee.

Sono 7.855 i decreti di Cig in deroga inviati dalla Regione siciliana all'Inps. L'Istituto ne ha autorizzati 7.048. Sono i dati aggiornati a oggi, resi noti dall'Inps. Per quanto riguarda la Cig ordinaria, su 20.594 pratiche ne sono stae autorizzate 19.470. Il Fis (Fondo integrazione salariale) ha avuto 5.556 autorizzazione sulle 8.002 pratiche inviate all'Inps. Infine, il bonus di 600 euro è stato finora erogato a 298.210 aventi diritto.

La Direzione comunale Famiglia e Politiche sociali del Comune di Catania ha concluso le verifiche dei requisiti di accesso per l'ammissione al buono spesa. I fondi della protezione civile nazionale ne hanno finanziato l'erogazione di 6.398 per un valore di 400 euro così utilizzabili: 300 euro per generi alimentari in supermercati o negozi convenzionati e 100 euro nelle farmacie aderenti all'iniziativa. Le richieste on line sulla piattaforma Città Policentrica sono state 16.190: di queste 12.772 sono state giudicate ammissibili, mentre quelle rigettate sono state 3.411. Tra i beneficiari ammessi al sostegno economico, 3.873 hanno scelto la modalità APP e 2.525 la Card a domicilio. Sono in distribuzione le ultime 600 Card che saranno consegnate dalla Protezione Civile comunale nel giro di due-tre giorni.