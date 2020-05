Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Solo a Catania si parla di oltre 1.800 attività, 1.700 a Palermo e 1.200 a Messina. Nelle ultime settimane sono state regolate la distanza tra le poltrone, inserendo barriere in plexiglass, armandosi di tutto punto di visiere, mascherine, camici e guanti in lattice

In Sicilia sono pronti a ripartire gli oltre ottomila barbieri, parrucchieri e titolari di centri benessere. Accadrà al massimo entro il prossimo 18 maggio. Solo a Catania si parla di oltre 1.800 attività, 1.700 a Palermo e 1.200 a Messina. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"Intendo denunciare alla Procura quei genitori che non vigilano sui propri figli piccoli e adolescenti e che mettono a rischio la propria e altrui salute. Il prossimo fine settimana, che si preannuncia bellissimo sotto il profilo meteorologico, rischia di essere pericolosissimo sotto quello sanitario". Lo afferma il sindaco di Palermo che invita tutti ad "attenersi alle regole e non pensare che ci sia un inaccettabile, e soprattutto pericoloso, liberi tutti. Con la vita non si scherza".

Nelle ultime settimane sono state regolate la distanza tra le poltrone, inserendo barriere in plexiglass, armandosi di tutto punto di visiere, mascherine, camici e guanti in lattice. Locali sanificati e disinfettante per le mani a disposizione di ogni cliente, che si dovrà presentare indossando mascherina e guanti.