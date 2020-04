Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati dal personale della Croce Rossa ai migranti in quarantena a bordo del traghetto Rubattino, soccorsi negli scorsi giorni dalle navi Alan Kurdi e Aita Mari nel Mediterraneo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

8:00 - Tutti negativi i migranti a bordo della Rubattino

Sono tutti negativi al coronavirus i migranti in quarantena a bordo del traghetto Rubattino della Tirrenia dopo essere stati soccorsi dalle navi Alan Kurdi e Aita Mari delle Ong nel Mediterraneo. Complessivamente sono 222 i tamponi effettuati dal personale della Croce Rossa che ha il compito di assicurare la gestione sanitaria dei profughi durante il periodo di quarantena. I profughi della Alan Kurdi erano stati trasbordati sul traghetto della Tirrenia venerdì scorso, quelli della Aita Mari due giorni fa.

7:30 - Emergenza Covid: Bonura ai domiciliari per motivi di salute

Data l’emergenza coronavirus e in considerazione del suo stato di salute, Francesco Bonura, 78 anni, considerato uno dei boss più influenti, è uscito dal carcere ed è stato posto ai domiciliari. A rivelarlo è L’Espresso. Bonura, condannato definitivamente per associazione mafiosa a 23 anni, si trovava al 41bis. Il giudice di sorveglianza del Tribunale di Milano, secondo quanto riporta L'Espresso, ha concesso gli arresti in casa sostenendo i motivi di salute sottolineando "siffatta situazione facoltizza" il magistrato "a provvedere con urgenza al differimento dell'esecuzione pena". Il giudice ha escluso il pericolo di fuga e, concedendo i domiciliari, ha disposto che "non potrà incontrare, senza alcuna ragione, pregiudicati" e inoltre, "lo autorizza" ad uscire da casa, ogni volta che occorrerà "per motivi di salute" anche dei familiari. Ai domiciliari anche Vincenzino Iannazzo, 65 anni, ritenuto esponente della ‘ndrangheta.