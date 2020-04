Migranti, Mediterranea: “Soccorso immediato a persone in mare”

"Questa notte, come prevedibile, la situazione nel Mediterraneo centrale è precipitata. Non sappiamo più quali parole usare per richiedere al governo italiano di avviare un soccorso immediato alle decine di persone lasciate morire in mare". Lo scrive in una nota l'Ong Mediterranea circa la situazione nel Mediterraneo Centrale, dove si è perso il contatto con tre di quattro barconi in avaria che trasportano diversi migranti: "Alarm Phone ha perso contatto con tre delle quattro imbarcazioni di fortuna in avaria, che da giorni chiedono disperatamente aiuto. Il quarto natante, quello con cui Alarm Phone è riuscita a parlare in nottata, riferisce che ci sono a bordo 47 persone e hanno inoltre riferito che 5 persone sono svenute. Sono disperate dopo aver passato oltre 80 ore in mare. Le autorità sanno di loro da almeno 56 ore".

Lunedì di Pasqua.

Una madre ci dice che sua figlia di 7 anni ha bisogno di aiuto e che 5 persone hanno perso i sensi sulla barca in pericolo.



Quale leader UE ha il coraggio di chiamare questa madre e spiegarle che devono morire perché non vale la pena soccorrerli? pic.twitter.com/aBDOEn0z3B — Alarm Phone (@alarm_phone) April 13, 2020

Le telefonate dei migranti

Sono voci disperate quelle che arrivano dai microfoni dei telefoni dei migranti. Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato ai migranti in difficoltà, ha pubblicato alcune richieste d'aiuto sul proprio profilo Twitter: sono persone ferme a bordo di alcuni barconi alla deriva da giorni. Uno di questi, ieri, sarebbe affondato con decine di persone che si temono morte. Durante la chiamata, una donna dichiara: "Aiutateci, per favore, stiamo affondando. Sono incinta e non sto bene. Mia figlia di 7 anni è molto malata. Non abbiamo cibo né acqua, non abbiamo nulla. Hanno detto che sarebbero venuti ma non è arrivato nessuno. Le persone stanno morendo". Un altro migrante, sul barcone con altre 46 persone, spiega: "Stiamo seguendo le vostre indicazioni ma non vediamo nessuna barca in soccorso. Siamo in condizioni critiche, non possiamo aspettare ancora, aiutateci per favore".

L’intervento della nave Sar Aira Mari

La nave Sar Aita Mari si sta dirigendo verso il barcone con a bordo le 47 persone in difficoltà, come segnalato da Alarm Phone. Ma come spiega spiega il servizio telefonico in un tweet, il natante non ha però "attrezzature né risorse mediche sufficienti per fornire cure, hanno bisogno di supporto".