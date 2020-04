Per l'avvio della cosiddetta fase 2, fondamentale è "l'organizzazione sanitaria", così come "la condivisione col governo nazionale" delle misure per la ripartenza graduale, a cominciare dai cantieri, mettendo in sicurezza le persone e puntando sul "ruolo delle Regioni, centrale per assicurare al paese di farcela". Sono i temi posti dal governatore della Sicilia, Nello Musumeci, al premier Giuseppe Conte. Nel frattempo, salgono a cinque le corse quotidiane tre traghetti da e per Messina. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:24 - Il sindaco di Modica riapre il cimitero, suoi "colleghi" contrari

Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha deciso di riaprire da domani il cimitero. A motivare la sua ordinanza il fatto che il cimitero si trovi fuori dal perimetro urbano. Ma la sua scelta è fortemente stigmatizzata dagli altri primi cittadini iblei, compreso il Commissario straordinario di Vittoria, l'ex prefetto Filippo Dispenza, che lo invitano a revocare subito l'ordinanza.

7:38 - Nello Musumeci a Giuseppe Conte: "Centrale ruolo Regioni in Fase 2"

Per l'avvio della cosiddetta fase 2, fondamentale è "l'organizzazione sanitaria", così come "la condivisione col governo nazionale" delle misure per la ripartenza graduale, a cominciare dai cantieri, mettendo in sicurezza le persone e puntando sul "ruolo delle Regioni, centrale per assicurare al paese di farcela". Sono i temi, apprende l'Ansa, posti dal governatore della Sicilia, Nello Musumeci, al premier Giuseppe Conte nel corso della video-conferenza Stato-Regioni.

7:27 - Salgono a cinque le corse quotidiane sullo Stretto

Nuove misure per la mobilità sullo Stretto. Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Nello Musumeci, salgono a cinque le corse quotidiane dei traghetti da e per Messina. Grazie all'interlocuzione con il governatore, infatti, il ministero dei Trasporti ha emanato un proprio decreto che consente l'aumento dei passaggi fra la Sicilia e il resto del paese. Si tratta di un'azione che permette gradualmente di rendere più fluido il traffico sullo Stretto.

