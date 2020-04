Sette milioni di euro per gli universitari siciliani fuori sede come contributo alloggio. È il sostegno che il governo Musumeci intende dare alle famiglie degli studenti in situazione di disagio per l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Quattro milioni sono destinati agli studenti iscritti in atenei al di fuori della Sicilia, anche all'estero. Altri tre milioni di euro andranno, invece, agli studenti fuori sede, ma residenti in Sicilia, che abbiano richiesto il contributo alloggio all'Ersu per l'anno accademico in corso e siano risultati idonei, ma non assegnatari del beneficio. Nel frattempo il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha lanciato l'hashtag in dialetto siciliano 'Io rusto a casa' chiedendo ai messinesi per il prossimo lunedì di Pasqua di "arrostire" la carne sui barbecue non in campagna ma magari in terrazza, balcone o nel giardino della propria abitazione. A Siracusa, invece, l'Asp ha risposto alle polemiche sulle carenze gestionali nella gestione dell'emergenza spiegando che "non trovano riscontro nei numeri e nei fatti".

8:27 - Sindaco di Messina lancia campagna "Io rusto a casa"

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ieri ha lanciato l'hashtag in dialetto siciliano 'Io rusto a casa' chiedendo ai messinesi per il prossimo lunedì di Pasqua di "arrostire" la carne sui barbecue non in campagna ma magari in terrazza, balcone o nel giardino della propria abitazione. Il sindaco, vedendo che molti messinesi hanno comparato carbonella nei supermercati, ha annunciato che con la polizia municipale e i suoi droni sarà in giro a sanzionare chi non resterà a casa e ha lanciato l'ironico hashtag, già diventato un tormentone sui social in questo periodo pasquale caratterizzato dalla pandemia. Ieri il sindaco di Messina è stato protagonista dell'ennesima polemica con il Viminale, dopo che il Consiglio di Stato ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con la quale obbliga le persone in transito sullo Stretto a registrarsi sulla piattaforma on line del Comune per essere autorizzati a sbarcare in Sicilia.

8:10 - Asp Siracusa: "Carenze gestionali? Polemiche senza riscontri"

"Certe polemiche lasciano perplessi e non trovano riscontro nei numeri e nei fatti". I medici della Asp di Siracusa hanno firmato un documento che accomuna Direzione sanitaria, capi direttori dei Dipartimenti e primari, per replicare alle accuse sulle carenze gestionali nell'emergenza covid-19. "Nessuno al mondo è nato istruito per fronteggiare un virus che appena 3 mesi fa l'intero pianeta non conosceva. Prima di disinformare e terrorizzare i cittadini, è bene conoscere i dati: Siracusa ha un tasso di 1,99 casi per 10.000 abitanti, contro la media regionale di 3,72, la metà. Numeri che ci dicono come a Siracusa (con Ragusa) ci sia il tasso più basso dell'Isola. A Siracusa i ricoveri e i decessi sono più bassi della media regionale, mentre le guarigioni sono le più alte con 0,65 contro lo 0,23 della Sicilia, tre volte di più. E tutto questo è il frutto di un lavoro oscuro e immane". Nel documento viene spiegato come il primo caso di covid a Siracusa risale al 2 marzo. "Il 24 febbraio era stata già istituita l'unità di crisi. Sin dai primi ricoveri è stato sperimentato l'uso del Tocilizumab. In questo momento così drammatico riteniamo vergognoso e socialmente pericolosissimo questo gioco al massacro nei confronti di chi si sta prodigando senza risparmio in una battaglia in cui l'unico nemico da combattere è la malattia".

8:01 - Da Regione sette milioni di euro per gli studenti fuori sede

Sette milioni di euro per gli universitari siciliani fuori sede come contributo alloggio. E' il sostegno che il governo Musumeci intende dare alle famiglie degli studenti in situazione di disagio per l'emergenza epidemiologica. In dettaglio, quattro milioni sono destinati agli studenti iscritti in atenei al di fuori della Sicilia, anche all'estero. Per loro ottocento euro, se hanno mantenuto la permanenza, in quelle sedi, dal 31 gennaio fino a oggi. Altri tre milioni di euro andranno, invece, agli studenti fuori sede, ma residenti in Sicilia, che abbiano richiesto il contributo alloggio all'Ersu per l'anno accademico in corso e siano risultati idonei, ma non assegnatari del beneficio. I destinatari del primo contributo dovranno, inoltre, essere regolarmente iscritti all'anno accademico 2019/2020, appartenere a un nucleo familiare con una certificazione Isee non superiore ai 23 mila euro annui e non godere di altri benefici economici erogati per le stesse finalità. Il sostegno verrà erogato tramite gli Ersu della Regione Siciliana: quello di Palermo provvederà all'istruttoria degli studenti iscritti in Italia, quello di Catania per gli universitari all'estero.

Gli Ersu, inoltre, potranno emanare un ulteriore bando per l'erogazione di "sussidi straordinari" destinati a studenti, sia pure esclusi dalle graduatorie, ma che, a seguito dell'epidemia da Covid 19, siano venuti a trovarsi in stato di particolare bisogno personale o familiare. Il bando sarà disponibile entro mercoledì 15 aprile sul sito del dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana e su quelli degli Ersu regionali.

"Crediamo doveroso - spiega il presidente della Regione, Nello Musumeci - erogare un concreto e immediato beneficio economico a tanti studenti che, in queste settimane sono comunque obbligati a sostenere i costi relativi ad affitti per alloggi che non possono utilizzare. Abbiamo ritenuto doveroso riservare anche una particolare attenzione a quei giovani che hanno affrontato il sacrificio della lontananza dalle loro famiglie in un momento particolarmente difficile, rinunciando a rientrare in Sicilia".