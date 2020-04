La giunta regionale del governatore Nello Musumeci ha approvato il bilancio e la legge di stabilità, previsti aiuti alle famiglie in difficoltà, lavoro, scuola e trasporti per superare l'emergenza ccausata dall'epidemia di Covid-19 in corso. Per finanziare le misure il governo regionale punta all'impiego del contributo che è destinato al risanamento della finanza pubblica, pari a poco più di un miliardo di euro. (DIRETTA)

La giunta Musumeci ha approvato bilancio e legge di stabilità. Per finanziare le misure il governo regionale punta all'impiego del contributo che è destinato al risanamento della finanza pubblica, che è pari a poco più di un miliardo di euro. Previsti interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà, per le imprese, gli artigiani, la scuola, per il finanziamento della cassa integrazione, per il trasporto pubblico locale. I documenti saranno trasmessi alla Presidenza dell'Ars per l'avvio dell'iter parlamentare.

Alcuni palermitani che vorrebbero rientrare in Sicilia, tra cui anche una farmacista di ritorno per motivi di lavoro, hanno chiesto al sindaco di Palermo Leoluca Orlando il nulla-osta per potere attraversare lo Stretto, procedura prevista dall'ordinanza emessa due giorni fa dal sindaco di Messina, Cateno De Luca. Un procedura sulla quale il sindaco di Palermo Laoluca Orlando, che è anche presidente di Anci Sicilia, chiede chiarezza con una nota ai prefetti del capoluogo e della città sullo Stretto, al governatore Nello Musumeci e alla Protezione civile.

Orlando chiede di conoscere "quale comportamento occorra legittimamente assumere per non compromettere le ragioni del richiedente e il rispetto delle norme emergenziali emanate in materia di spostamento dei cittadini dal presidente del Consiglio, dal ministero della Salute di concerto col ministero dell'Interno e dal presidente della Regione".

Polemica la reazione di De Luca: "Stranamente, o forse dovrei dire strumentalmente, la nota viene trasmessa solo alle autorità e alle testate giornalistiche ma non anche al sindaco di Messina". E aggiunge "Il sindaco di Palermo solleva il caso di una persona che dovrebbe attraversare lo Stretto, che si sarebbe registrato nella piattaforma 'Sipassaacondizione', che ho istituito con l'ordinanza del 5 aprile e che sarebbe in attesa del visto del sindaco del comune di destinazione, cioè proprio del sindaco di Palermo. Al riguardo, mi preme osservare che Orlano, un personaggio in cerca d'autore, non si cura neppure di fornire alcun utile elemento per potere esitare la pratica, evidentemente ritenendola una questione superflua, e questo già dimostra quanto sia strumentale la sua richiesta".