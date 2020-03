Il sindaco di Catania Salvo Pogliese con un provvedimento urgente ha avviato una campagna di solidarietà cittadina 'Catania aiuta Catania' sul portale gofundme.com. Con una lettera inviata al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha chesto la sospensione delle procedure di evidenza pubblica e che siano incaricati i sindaci, i presidenti di Regione ed i ministri dell'acquisto di beni e servizi finalizzati al contrasto dell'epidemia, in deroga al codice degli appalti.

9.01 - Il sindaco Pogliese lancia campagna 'Catania aiuta Catania'

Il sindaco Salvo Pogliese con un provvedimento urgente ha aperto una campagna di solidarietà cittadina 'Catania aiuta Catania' sul portale gofundme.com. "A Catania - ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese - ci sono migliaia di famiglie nella difficoltà oggettiva di poter provvedere al sostentamento, aggravato oggi dall'emergenza Coronavirus. Non possiamo più aspettare. È per questa ragione che il Comune di Catania ha deciso di avviare una campagna di raccolta fondi straordinaria, in cui abbiamo bisogno dell'aiuto e della generosità di tutti: imprenditori, aziende e semplici cittadini, ciascuno secondo le proprie possibilità, si sentano chiamati all'appello. I fondi raccolti verranno saranno destinati per acquisto pacchi spesa e/o buoni spesa e devoluti al Banco Alimentare che provvederà, con l'ampia rete di strutture caritative convenzionate e l'ausilio di protezione civile e altri gruppi di volontariato, ad aiutare concretamente i cittadini in difficoltà. Oggi - ha concluso Pogliese - come catanesi, siamo chiamati a dare il nostro contributo, manifestando sensibilità e solidarietà verso chi non riesce neanche ad acquistare i beni di prima necessità per sé e per i propri cari. Aiutateci a condividere".

8.01 - Il sindaco di Messina De Luca: "Derogare a codice appalti"

Con una lettera inviata al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, chiede la sospensione delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi indispensabili, e che siano incaricati i sindaci, i presidenti di Regione ed i ministri dell'acquisto di beni e servizi finalizzati al contrasto dell'epidemia, in deroga al codice degli appalti. "L'annuncio e la messa a disposizione dei miliardi di euro - scrive - si rivelano inutili ed inefficaci al cospetto delle lungaggini burocratiche imposte anche dai regolamenti europei per i quali è necessaria una espressa deroga fino a luglio 2020. Resta inteso che per mettere in moto velocemente l'economia italiana è necessario procedere ad una norma che trasferisca le 'risorse pubbliche alle tasche dei cittadini' rispondendo così all'infausta fase congiunturale del Coronavirus con l'antidoto ammazza burocrazia". "Si consenta ai comuni ed alle Regioni - conclude - di mettere in circolazione immediatamente gli oltre cento miliardi rappresentati dai vari vincoli di bilancio, derivanti dalle normative sulla gradualità della spesa pubblica e rappresentata dai fondi strutturali ancora sprovvisti di obbligazione giuridicamente vincolante".

8.00 - Il sindaco di Palermo Orlando: "Garantiremo aiuto ai bisognosi"

Dopo la notizia dell'intenzione della Regione di stanziare 100 milioni di euro per le famiglie in difficoltà e dopo le notizie circa un analogo provvedimento nazionale, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha riunito la Giunta che lunedì varerà formalmente alcune modifiche al PEG, il piano per la gestione dei fondi di bilancio. Per oggi, Orlando ha convocato una riunione del Direttivo di ANCI cui seguirà un nuovo incontro con gli assessori e i dirigenti interessati, al fine di concordare modalità flessibili di risposta alle diverse esigenze dei diversi comuni isolani. "Da alcuni giorni avevamo richiesto interventi regionali e nazionali per fronteggiare l'emergenza sociale legata al Covid e già in queste ore Palermo sta sperimentando una positiva collaborazione con il privato sociale e con l'associazionismo per lo sviluppo di un sistema di assistenza alimentare", dice Orlando. "E' una esperienza importante - conclude - per mettere a punto un sistema che permetterà di garantire aiuto a tutti coloro che hanno realmente bisogno e garantirà maggiore serenità a migliaia di famiglie."