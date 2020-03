Aiuti dalla giunta comunale di Palermo per le famiglie in difficoltà economiche. "Entro la fine della prossima settimana, forse già da giovedì pomeriggio, saremo in grado di dare assistenza diretta ad almeno 5.000 famiglie", ha detto il primo cittadino del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:06 - Giunta approva meccanismo sostegno a Palermo

La Giunta comunale di Palermo ha approvato un meccanismo di sostegno per le famiglie che per via dell'emergenza Coronavirus stanno affrontando difficoltà econimiche. Si procederà all'utilizzo di fondi comunali, che saranno poi reintegrati con i contributi dello Stato e della Regione. Su proposta dell'Assessore Mattina condivisa da tutta la Giunta, si è deciso di adottare un sistema misto che dovrebbe prevedere sia la possibilità di un aiuto alimentare diretto, attraverso la fornitura di cibo, sia la possibilità di buoni da poter spendere per l'acquisto di beni di prima necessità. Il sindaco Leoluca Orlando ha sottolineato che "entro la fine della prossima settimana, forse già da giovedì pomeriggio, saremo in grado di dare assistenza diretta ad almeno 5.000 famiglie".

7:02 - L'Asp Palermo sanifica uffici e presidi

Prosegue il programma di sanificazione dei locali dell'Asp di Palermo nell'ambito delle attività per il contenimento del Coronavirus. Oggi e domani rimarranno chiusi nella città di Palermo: l'Unità di progettazione e manutenzione di via Pindemonte, 88 (padiglione 14); presidio Albanese di via Papa Sergio I; presidio Guadagna di via Villagrazia; presidio Guadagna di via Giorgio Arcoleo, 5; poliambulatorio Centro di via Turrisi Colonna 43; Centro Alzheimer di via La Loggia 5; poliambulatorio Zen di via Rocky Marciano 17 e Hospice di via La Loggia 5. A Monreale sarà chiuso il poliambulatorio di Contrada Cirba, a Piana degli Albanesi l'Uos Rsa di contrada Odigitria e a Belmonte Mezzagno l'attività distrettuale decentrata.