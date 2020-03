All'ANSA il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha parlato degli aiuti stanziati dal governo Conte: "I fondi per gli aiuti alimentari alle persone, 400 milioni di euro, saranno sufficienti per 2/3 settimane". In queste ore il primo cittadino del capoluogo siciliano è impegnato nell'organizzazione della struttura per la distribuzione delle derrate in attesa dell'arrivo dei fondi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

