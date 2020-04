Un medico di Villa Sofia, risultato positivo al coronavirus, è stato ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo. Gli esami confermano che è in corso una forma molto aggressiva di polmonite. A Siracura è risultato positivo ai test un sostituto procuratore. Il procuratore capo Sabrina Gambino ha disposto la chiusura del quarto e del quinto livello del Palazzo di giustizia e tutte le attività giudiziarie sono sospese fino a nuova disposizione. (DIRETTA)

8:15 - Sostituto procuratore positivo a Siracusa

Un sostituto procuratore di Siracusa è risultato positivo al test del coronavirus. Il magistrato avrebbe accusato i primi sintomi una decina di giorni fa e si trova in isolamento a casa. Il procuratore capo Sabrina Gambino ha disposto la chiusura del quarto e del quinto livello del Palazzo di giustizia e tutte le attività giudiziarie sono sospese fino a nuova disposizione. L'Asp ha predisposto i controlli nei confronti delle persone con cui il sostituto è entrato in contatto negli ultimi quindici giorni, principalmente colleghi, avvocati e personale di cancelleria.

8:12 - Medico di Villa Sofia positivo ricoverato a Palermo

Un medico del reparto di neuropsichiatria di Villa Sofia risultato positivo al coronavirus è ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo. La Tac ha confermato che è in atto una forma molto aggressiva di polmonite. "Aveva la febbre da alcuni giorni poi si è presentato in ospedale ed è stato ricoverato", raccontano i colleghi. Anche la moglie è positiva, ma le sue condizioni non sono gravi tanto che non è stato necessario il ricovero. Altri due medici del pronto soccorso pediatrico nei giorni scorsi erano risultati positivi al coronavirus. Uno è stato ricoverato, ma le sue sue condizioni sono considerate buone mentre un altro è rimasto sempre a casa in quarantena.