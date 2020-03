Coronavirus, a Villafrati 69 positivi in casa di riposo: un morto

In una casa di riposo di Villafrati, in provincia di Palermo, salgono a 69 le persone positive al Coronavirus tra gli assistiti e il personale. Altre 53 persone sono risultate infatti contagiate dopo essere state sottoposte al tampone. Un anziano di 90 anni, che era ospite della struttura, è morto ieri nell'ospedale di Partinico, nove sono ricoverati nello stesso nosocomio trasformato in Covid Hospital. A dare la notizia è stato il sindaco di Villafrati, Francesco Agnello. Il primo cittadino ha annunciato anche che il paese sta per essere dichiarata zona rossa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le dichiarazioni

"Nelle prossime ore il presidente della Regione, Nello Musumeci, dichiarerà la zona di Villafrati zona rossa - ha detto il sindaco-. Così come negli altri due paesi della Sicilia, Agira e Salemi". Nella struttura sono assistiti 60 anziani e operano 75 dipendenti. "Noi abbiamo cinque strutture per anziani nel comune, cinque eccellenze. Dobbiamo scongiurare che ci possa essere il contagio in altre realtà. Invito tutti i cittadini a rispettare le disposizioni. Una volta che sapremo chi sono i positivi le famiglie dovranno osservare una quarantena. Saranno tutti controllati".