Sono 72 le persone risultate positive al coronavirus nella casa di risposo Villa delle Palme a Villafrati, comune dichiarato zona rossa dal governatore siciliano Nello Musumeci. "I dipendenti sono stati informati e sono in quarantena insieme alle famiglie", ha spiegato il sindaco, Francesco Agnello.

Ieri sera, le prime auto rimaste bloccate a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) sono state imbarcate (FOTO). Circa un centinaio di persone, tra cui anche donne incinta, hanno così potuto raggiungere la Sicilia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

9:35 – Imbarcate 150 persone per la Sicilia

Si allenta la tensione a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) dopo l'imbarco per la Sicilia (FOTO), nella scorsa notte, di un primo gruppo di 150 persone rimaste bloccate dopo la chiusura degli ingressi decretata per l'emergenza coronavirus. Per motivi di sicurezza, è stato deciso di effettuare l'imbarco dal porto di Reggio Calabria. In serata, intanto la polizia, ha distribuito pasti caldi agli automobilisti bloccati, tra loro anche famiglie con bambini. A Villa San Giovanni restano ancora 80 persone bloccate, ma l'intervento di stanotte ha permesso, quanto meno di allentare la tensione che si era creata nel piazzale di stoccaggio mezzi.

9:08 - Indagata infermiera di Modica positiva a test

È stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di epidemia colposa l'infermiera dell'ospedale 'Maggiore' di Modica trovata positiva al Covid-19. La procura di Ragusa ha infatti aperto un fascicolo e ha avviato le indagini per verificare se la donna avesse avuto sintomi che potevano in qualche modo metterla in allarme quando si trovava in servizio. Lo scorso 19 marzo quando si è avuta conferma della positività dell'infermiera che lavorava nel laboratorio di analisi dell'ospedale di Modica, il reparto è stato chiuso per un giorno per procedere alla sanificazione dei locali. I colleghi parasanitari e sanitari dell'infermiera sottoposti a tampone sono risultati negativi.

8:45 - Giunte in Sicilia le prime auto dalla Calabra

Ieri sera sono giunte in Sicilia le prime auto rimaste bloccate nel pomeriggio a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Circa cento le persone, tra cui alcune donne incinta, che si sono imbarcate. Questa mattina è prevista la partenza di altri veicoli. Stando a quanto riferito, le persone in attesa di partire verso l’Isola sono state fatte accomodare in uno spazio ristretto, senza rispetto delle distanze di sicurezza o dispositivo per proteggersi.

8:00 - 72 contagiati nella casa di riposo di Villafrati

Salgono a 72 le persone trovate positive al coronavirus nella casa di riposo Villa delle Palme a Villafrati, di cui 50 anziani (uno dei quali è deceduto ieri al Covid Hospital di Partinico) e 22 operatori della RSA. "I dipendenti sono stati informati e sono in quarantena insieme alle famiglie", ha fatto sapere Francesco Agnello, sindaco del comune palermitano che ieri è stato dichiarato zona rossa dal governatore Nello Musumeci. "Invito tutti quelli che hanno avuto contatti con loro a informarci in modo da avviare un monitoraggio", ha aggiunto.

Nella giornata di ieri si sono tenute diverse riunioni, anche con i vertici della Regione, per “coordinare gli interventi e garantire il sostegno alla nostra comunità in questo momento difficile”, ha spiegato ancora i sindaco. “Dobbiamo stare uniti. Le istituzioni sono accanto a noi. La nostra vita in questi giorni cambierà, ma se rispettiamo le direttive eviteremo che il virus si propaghi”, ha concluso Agnello.