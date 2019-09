Migranti, Ocean Viking arriva a Messina con 182 profughi

La Ocean Viking è arrivata davanti al porto di Messina. A bordo ci sono 182 migranti, tra cui donne e bambini uno dei quali di solo 8 giorni, soccorsi nei giorni scorsi davanti alle coste libiche. Sulla banchina del Molo Norimberga è stata allestita la macchina dell'accoglienza coordinata dalla Prefettura. Ad attendere i migranti Forze dell'Ordine, uomini della croce rossa, dell'Asp di organizzazioni di volontariato e del Comune.

L'hotspot di Bisconte

Successivamente i profughi saranno accompagnati nell'hotspot di Bisconte, allestito nella caserma Gasparro. La decisione di indicare Messina come porto sicuro è stata presa dal Viminale dopo che la Commissione europea ha raggiunto un accordo sulla redistribuzione dei migranti in cinque paesi dell'Ue.

La vicenda

Tra l'8 e il 10 settembre la nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere aveva salvato 84 migranti, che si trovavano a bordo di un gommone in pericolo, in acque internazionali, al largo della Libia. Tra i migranti, c'erano anche 13 minori, tra cui un bimbo di un anno, e due donne incinta. Dopo gli interventi della Ocean Viking, le autorità libiche - competenti sull'area - avevano offerto Tripoli come "place of safety", cioè come porto sicuro, dove far sbarcare le 84 persone. Offerta, questa, che però è stata respinta dalle ong. La motivazione: "La Libia non è un porto sicuro". Da qui, la decisione di andare verso Nord e verso Malta e di chiedere a La Valletta e Roma un porto sicuro, senza però ottenere risposta. Il 12 settembre, a quattro giorni dal primo salvataggio, una donna incinta al nono mese è stata evacuata d’urgenza a Malta, con un elicottero dalla Ocean Viking. Msf, sull’intervento, ha chiarito che si è trattato "di una misura precauzionale dettata dalla preoccupazione per potenziali complicanze che potrebbero insorgere durante un parto a bordo". Un elicottero si è quindi alzato in volo dall'isola, si è diretto verso la nave e ha portato a termine l'evacuazione sia della donna che di suo marito. Il 14 settembre il nuovo governo - il Conte bis - è entrato nel vivo del tema migranti proprio con il caso Ocean Viking, indicando Lampedusa come porto sicuro.