La ong Mediterranea: "Sulla Mare Jonio condizioni psicologiche gravi"

La ong Meditarranea Saving Humans rende noto su Facebook che le condizioni psicologiche delle 34 persone a bordo della nave Mare Jonio sono critiche: "Siamo sempre più preoccupati per le condizioni psicologiche dei sopravvissuti, i ventotto uomini e le sei donne che sono rimasti a bordo con noi. Hanno già passato l'inferno - scrive la ong -. In ogni loro racconto, man mano che passano le ore, emergono dettagli che lasciano senza fiato. C'è chi ti fa toccare le cicatrici delle torture. C'è chi ti racconta che in Libia ha passato due anni da schiavo. Le violenze sessuali. Le botte con il calcio del fucile. Le frustate, la corrente elettrica. Tutto il campionario dell'orrore".

Mediterranea: "L’incubo non è finito, quanto ancora può durare?"

La nave è in mare da tre giorni, dopo aver soccorso i migranti al largo della Libia: "Ma l'incubo non è finito: siamo ancora qui - scrive la ong -. In mezzo a quel mare che ha rischiato di inghiottirli. L'equipaggio sta facendo tutto il possibile - e ci stiamo attrezzando per l'impossibile - per cercare di rassicurarli e tranquillizzarli. Ma quanto ancora può durare? Queste persone hanno bisogno di sbarcare. Ora. Non possono più aspettare", conclude l'Organizzazione non governativa

Sbarcati in Sardegna 46 migranti

In attesa di risvolti sulla situazione della Mare Jonio, c’è stato un nuovo massiccio sbarco di migranti lungo le coste del Sulcis, nel sud della Sardegna. Verso le 7 di mattina di oggi, sabato 31 agosto, sono sbarcate 46 persone, tutte di nazionalità algerina. I primi barchini hanno raggiunto la spiaggia di Porto Pino, nel comune di Sant'Anna Arresi.

Verranno trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Carbonia, che hanno bloccato 33 uomini, maggiorenni e in buone condizioni di salute. Alle 8:45 il secondo sbarco, questa volta nel porticciolo di Sant'Antioco, dove i militari hanno fermato altri 13 algerini. Dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione, tutti verranno trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir.