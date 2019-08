La ong Mediterranea Saving Humans ha reso noto che alle ore 6:00 di oggi, giovedì 29 agosto, la nave Mare Jonio ha raggiunto il limite delle acque territoriali a sud di Lampedusa. La motovedetta CP312 della Guardia Costiera ha affiancato l'imbarcazione per fare salire a bordo due ufficiali della Finanza, che hanno notificato il decreto del ministro degli Interni, che vieta di entrare.

Richiesta assistenza per donne incinte e bambini

La ong ha richiesto assistenza per le condizioni a bordo dei 99 migranti, in particolare per donne incinte e bambini: "Per noi il salvataggio si concluderà solo quando ognuno dei naufraghi sarà a terra, curato e assistito. Fino ad allora noi con loro, loro con noi", ha scritto su Twitter l’organizzazione.

Il Viminale: "Sì allo sbarco di donne, bambini e malati"

La richiesta della ong è stata parzialmente accolta: "Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamentre provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia", fanno sapere fonti del Viminale.

Mare Jonio chiede riparo, maltempo complica

A complicare la situazione dei migranti a bordo dell'imbarcazione ci pensano le avverse condizioni meteorologiche: "In questo momento ci sono onde di oltre due metri che rendono la vita a bordo della Mare Jonio molto difficile. Molti naufraghi si sentono male. Per questo abbiamo chiesto a Capitaneria di porto l'autorizzazione a riparare a ridosso dell'isola: restiamo in attesa di risposta", fanno sapere dalla Mediterranea Saving Humans, evidenziando che la "situazione è critica".

Risposta che, secondo quanto riferisce la ong su Twitter, sarebbe stata negativa: "La Capitaneria di Porto ci ha negato il riparo sotto costa: hanno ribadito di restare fuori dalle acque territoriali. Rimaniamo al largo, nel mare ingrossato", si legge sui social.

Orfini e De Magistris si rivolgono a Conte

Sulla vicenda, sempre su Twitter, è intervenuto anche il deputato del Pd, Matteo Orfini: "Giuseppe Conte annuncia un nuovo umanesimo. Bene. Immagino quindi che gli esseri umani salvati dalla Mare Jonio verranno sbarcati immediatamente. E sono certo che la delegazione del mio partito che incontrerà il presidente incaricato lo chiederà con grande forza", le sue parole. Gli ha fatto eco il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che si è rivolto direttamente al premier Conte: "Signor Presidente del Consiglio Conte, ho letto che il governo che si appresta a costituire sarà nell'ottica della novità. Cominci subito, ora, perche' domani potrebbe essere tardi. Dia l'ordine di far entrare immediatamente la nave Mar Jonio a Lampedusa. Solo rimanendo umani ci salveremo!", le sue parole sui social.

