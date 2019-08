“Santa Carola protettrice dei rifugiati”, ecco la nuova opera di TvBoy

Un graffito con Carola Rackete, il capitano della Sea Watch, che tiene in braccio un bimbo africano. È questa l'ultima opera realizzata da TvBoy, l'artista noto per essere l'autore del bacio Di Maio-Salvini (FOTO). Il nuovo graffito di TvBoy questa volta è comparso a Taormina, in via del Crocifisso. Nel disegno, intitolato 'Santa Carola protettrice dei rifugiati', si vede la giovane tedesca tenere in braccio un bimbo africano con il giubbotto di salvataggio. Sul braccio sinistro invece tiene una borsetta di primo soccorso.

Il murales di TvBoy (ANSA)

Il capitano Rackete



Carola Rackete, comandante della nave della Ong tedesca Sea Watch 3, nella notte tra il 28 e il 29 giugno ha comunicato all'equipaggio che sarebbe entrata nel porto di Lampedusa con un blitz notturno, senza autorizzazioni e violando l'alt della guardia di finanza, per far sbarcare i migranti che si trovavano a bordo da due settimane e mezzo. La capitana è stata arrestata per violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione, resistenza o violenza contro nave da guerra, ma il Gip non ha convalidato il fermo.

TvBoy e il bacio Di Maio-Salvini

Nel marzo 2018 erano apparsi tre murales nel centro storico che hanno suscitato molte polemiche e sono stati rimossi. Uno era in via del Collegio Capranica e raffigurava proprio il bacio tra il leader della Lega Matteo Salvini e il pentastellato Luigi Di Maio. Un secondo in via dei Pianellari con Giorgia Meloni, numero uno di Fratelli d'Italia, che tiene in braccio un bambino di colore. Infine, in vicolo Savelli era comparso un Francesco Totti, ex capitano della Roma, vestito da san Francesco. Le opere sono state rimosse da una squadra decoro dell'Ama e della polizia municipale.