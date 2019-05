Prof sospesa a Palermo, studenti: “Aspettiamo Salvini per confronto”

"Il ministro Salvini aveva promesso che sarebbe venuto nella nostra scuola per un confronto con studenti e docenti sul decreto sicurezza e invece non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione. Noi siamo aperti al dialogo". Lo dice Alessandro, 16 anni, rappresentante di istituto della scuola superiore Vittorio Emanuele III di Palermo, in cui è stata sospesa la professoressa Rosa Maria Dell'Aria.

Gli striscioni

"Salvini noi siamo qua, cosa dovevi dirci?!", si legge in uno degli striscioni appesi alla recinzione della scuola di via Duca della Verdura, a pochi passi dall’aula bunker del carcere dell'Ucciardone, dove si sta celebrando la cerimonia in ricordo delle vittime della strage di Capaci alla presenza, tra gli altri, dei ministri degli Interni Matteo Salvini e dell'Istruzione Marco Bussetti. In altri striscioni si legge "la scuola è libera", "libera scuola", "le loro idee camminano sulle nostre gambe".

La sospensione

Sabato scorso, 11 maggio, l'Ufficio scolastico provinciale ha sospeso per due settimane l'insegnante Rosa Maria Dell'Aria, per non aver vigilato sull'attività dei suoi studenti. I ragazzi infatti avevano preparato una presentazione in cui il decreto sicurezza di Matteo Salvini era accostato alle leggi razziali fasciste.