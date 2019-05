"Non conosciamo ancora le cause del decesso di Gianni Genna. E, di conseguenza, se si tratta di un omicidio o di morte per altra causa. Stiamo lavorando per accertarlo". Ad affermarlo è il sostituto procuratore di Marsala (Trapani) Giulia D'Alessandro, che coordina le indagini svolte dalla polizia per fare luce sulla morte del 27enne di Marsala trovato privo di vita ieri, martedì 9 aprile, nelle campagne di contrada Ciavolotto, nell'entroterra marsalese.

La scomparsa

Il luogo del ritrovamento è situato a non più di trecento metri di distanza, in linea d'aria, dal pub 'Suburbia' in contrada Digerbato, dove il giovane era andato con alcuni amici. Costoro dicono di averlo lasciato lì dopo che gli addetti all'ingresso del locale aveva spiegato loro che non potevano entrare perché era in corso una "festa privata". Genna, invece, avrebbe insistito per entrare, rimanendo da solo. Da quel momento, non si era più saputo nulla di lui.

L'autopsia domani

Ieri, il corpo del giovane è stato trovato da una squadra impegnata nelle ricerche e composta da vigili del fuoco, militari della Guardia di finanza e un volontario della protezione civile. La Procura di Marsala ha fissato l'autopsia per domani, giovedì 11 aprile, alle 10:30. Intanto, il riserbo degli inquirenti rimane massimo, anche se sembra che sul corpo di Gianni Genna non siano stati riscontrati segni di violenza.