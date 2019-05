Marsala, 27enne scomparso dopo una serata al pub: ricerche in corso

È scomparso dopo aver trascorso la serata con gli amici al pub. Dalla notte di sabato 6 aprile a Marsale non si hanno più notizie di Gianni Genna, giovane di 27 anni che lavora come panettiere. Il ragazzo ha trascorso il sabato sera in un pub di contrada Ciavolo, nell'entroterra di Marsala, con un gruppo di amici che lo avrebbero lasciato nel locale e da allora non è più rientrato a casa. Le forze dell'ordine, insieme a parenti e amici del giovane, sono impegnate nelle ricerche. Genna nel 2017 fu arrestato dai carabinieri della stazione di Petrosino per detenzione di 37 grammi di marijuana. L'arresto scattò dopo un inseguimento in auto. Le ricerche, condotte da tutte le forze dell'ordine, sono state estese all'intera provincia di Trapani.