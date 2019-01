Maltempo, Eolie isolate e neve a bassa quota

Maltempo in Sicilia. Eolie ancora isolate e in alcune zone è perfino nevicato a bassa quota. Fermi ai porti aliscafi e traghetti a causa del mare che ha raggiunto "Forza 6-7" e delle forti raffiche di vento. Situazione critica a Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi: i collegamenti sono praticamente interrotti dalla fine dell'anno. Le violente mareggiate di queste ultime ore hanno anche raggiunto alcune case delle frazione di Acquacalda e Canneto a Lipari.

Neve attorno a Palermo

Colline imbiancate vicino a Palermo: anche la sommità di Montepellegrino, vicino al santuario. In provincia la neve è caduta a Piana degli Albanesi, a San Martino delle Scale, Caccamo, Polizzi Generosa, Alia, Marineo, Camporeale. Imbiancato anche Monte Cuccio. I carabinieri stanno portando a valle, in sicurezza, un gruppo di 23 boy scout rimasti bloccati in un rifugio della forestale in contrada Strasatto, ad Altofonte, attesi in paese dai genitori.

I disagi nelle autostrade

Disagi si registrano lungo le autostrade Palermo-Catania, tra Scillato e Tremonzelli, e sulla superstrada Palermo-Agrigento, dove si circola con le catene a bordo. Sulle Madonie ci sono state nevicate a Petralia Soprana e Sottana. A piano Battaglia c'è una spessa coltre di neve. Diversi gli incidenti sulla Palermo-Catania, nei pressi di Buonfornello, Altavilla Milicia e Scillato e sulla Statale 186, vicino a Monreale. Interventi dei pompieri sulla provinciale 2 e sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.