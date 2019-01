Maltempo, gelo senza tregua: neve e disagi al Centro Sud

Continua l'ondata di gelo artico che da ieri sta colpendo l'Italia. Le temperature sono calate a picco ovunque, imbiancati dalla neve i Sassi di Matera e il Vesuvio, mentre sulle strade si registrano disagi per il forte vento e il ghiaccio. La Protezione Civile ha diramato allerte per nevicate su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, fino al livello del mare, ma anche in Basilicata, Calabria e alcune zone della Sicilia. Forte vento in Valle d'Aosta, gelo in Sardegna. Questa mattina la Basilicata si è svegliata sotto la neve, che è caduta a bassa quota anche in Umbria. I fiocchi stanno imbiancando anche gran parte della Puglia, e sono arrivati anche sulle spiagge del Salento. In Campania Avellino è rimasta paralizzata dalla neve. Qualche fiocco anche a Benevento, più abbondante la nevicata nel Sannio.

Sassi di Matera ancora imbiancati. A Potenza asili nido chiusi

In Basilicata le temperature sono scese di alcuni gradi sotto lo zero: i disagi principali sono stati segnalati nella provincia di Matera, dove sono stati numerosi gli interventi effettuati nelle ultime ore dai Vigili del Fuoco. Sulla città continua a nevicare, e così per il secondo giorno consecutivo i turisti possono continuare a scattare selfie con lo sfondo "da cartolina" del presepe dei rioni Sassi imbiancati. La notte scorsa i fiocchi hanno raggiunto anche l'altro capoluogo Potenza. A causa del maltempo, il sindaco Dario De Luca ha disposto la chiusura degli asili nido per le giornate di oggi e domani, sabato 5 gennaio. Sono stati inoltre istituiti divieti per i mezzi pesanti sulle principali strade della regione, dove il transito è comunque consentito solo con catene o pneumatici da neve. Nelle strade principali del capoluogo di regione non sono segnalati particolari problemi per la circolazione, mentre le situazioni più difficili riguardano le aree rurali.

Neve in Umbria a Foligno e sui valichi dell’Appennino

La neve è caduta anche in diverse zone dell'Umbria, non solo sull'Appennino: imbiancate anche Foligno e tutta la zona di Gualdo Tadino e Gubbio. Disagi si sono registrati nella notte e questa mattina lungo la Flaminia nel Folignate, dove i vigili del fuoco sono intervenuti con l'autogru intorno alle 4:30 per una cisterna che trasportava acqua finita fuori strada. Altro intervento sulle strade interne di Assisi in aiuto di un'auto con a bordo alcune suore dirette alla Basilica di San Francesco. Neve anche sui valichi appenninici dove tuttavia con catene e gomme invernali si transita regolarmente. La polizia stradale non segnala problemi particolari alla viabilità. Le temperature sono scese fino a meno 2 nella notte a Foligno e Terni.

In Puglia 25 cm di neve a Calimera, Lecce completamente imbiancata

La neve che sta cadendo su gran parte della Puglia è arrivata sino alle località costiere del Salento dove ci sono state nevicate a Porto Cesareo, Castro e Otranto. La zona più colpita è la Grecìa salentina. Ci sono 25 cm di neve a Calimera, mentre Lecce è completamente imbiancata. Alla stazione si sono verificati problemi per i treni in partenza questa mattina: un intercity per Venezia è partito con due ore di ritardo a causa di problemi agli scambi. Le strade in città sono percorribili anche se con difficoltà, mentre alcuni svincoli della tangenziale Lecce sono stati chiusi e il traffico deviato. Inoltre, le Ferrovie del Sud Est hanno fatto sapere che, in seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce, per impraticabilità di numerose strade extraurbane è stata sospesa la circolazione degli autobus di Fse.

Avellino paralizzata dalla neve, fiocchi a Caserta e Benevento

In Campania, Avellino si è risvegliata con le strade pressoché impraticabili: la città è paralizzata sia nel centro cittadino che nelle periferie a causa della neve, nonostante le previsioni di abbondanti nevicate anche a bassa quota. I mezzi spargisale non sono passati nelle prime ore del giorno, così come è accaduto invece nei comuni limitrofi e lungo tutte le principali strade di collegamento. I problemi di viabilità si registrano soprattutto in Alta Irpinia, lungo la Statale 7 Bis Ofantina. Lungo il tratto irpino dell'autostrada A16 Napoli- Canosa, tra Baiano e Lacedonia si circola soltanto con gli pneumatici invernali e con le catene a bordo. È scattato il piano di emergenza anche nel Sannio, imbiancato da un'abbondante nevicata nella notte scorsa. Qualche centimetro di neve è caduto anche a Benevento. I mezzi spazzaneve e spargisale hanno però lavorato tutta la notte per assicurare strade percorribili. La neve regala scenari inusuali anche a Caserta, dove qualche centimetro ha imbiancato la Reggia borbonica e zone particolarmente basse come la Valle di Maddaloni. L'allerta meteo lanciata già nei giorni scorsi ha però consentito ai comuni di attrezzarsi per tempo e non si registrano particolari disagi.

