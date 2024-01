Musicista ucciso a Napoli, indagato maggiorenne arrestato in Spagna

Il 24enne musicista fu ucciso dopo una lite scoppiata a piazza Municipio per uno scooter parcheggiato male la sera del 31 agosto scorso

Anthony Mucci, uno dei due indagati maggiorenni dalla procura di Napoli per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, è stato arrestato in Spagna lo scorso 11 gennaio. Il 24enne musicista fu ucciso dopo una lite scoppiata a piazza Municipio per uno scooter parcheggiato male la sera del 31 agosto scorso. Lo riportano i quotidiani Il Mattino e La Repubblica. (IL FERMO DEL MINORENNE)