Napoli: trasporta 290 chili di hashish, arrestato corriere della droga

Nel doppiofondo di un furgone, poggiato su due binari e chiuso da due lastre in metallo, sono stati rinvenuti 2.900 panetti di hashish

Un carico di droga del valore di 2 milioni di euro è stato scoperto nel doppiofondo di un furgone a Marano di Napoli dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli. Sequestrati 290 chili di hashish, mentre l'uomo alla guida del veicolo, un 66enne, è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e portato alla Casa Circondariale di Napoli - Poggioreale.

L'operazione

Durante un servizio di pattugliamento, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno fermato per un controllo un furgone Iveco Daily guidato da un uomo, residente a Marano di Napoli, con precedenti specifici. Viste le evidenti difformità strutturali del vano di carico, è scattata la perquisizione che ha consentito di individuare, al di sotto del pianale posteriore del mezzo, un doppiofondo artigianale costituito da un ampio contenitore in alluminio zincato, sigillato mediante saldatura al telaio. Quindi è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli che sono riusciti ad aprire il vano. Nel doppiofondo, poggiato su due binari e chiuso da due lastre in metallo, sono stati rinvenuti 2.900 panetti di hashish.