Francesco Pio vittima innocente, serata di beneficenza per ricordarlo

Serata di beneficenza con artisti al teatro Troisi di Napoli per aiutare la famiglia a sostenere le spese per realizzare un mezzo busto e una cappella in onore del giovane pizzaiolo ammazzato per errore sul Lungomare, il 20 marzo 2023

Francesco Pio Maimone, diciotto anni appena, fu ucciso il 20 Marzo 2023 mentre si trovava sul Lungomare di Napoli a mangiare qualche snack con gli amici. Era un giovane pizzaiolo. La sua vita fu stroncata da spari all’impazzata. Francesco Pio Valda, un giovane che fatalmente ha lo stesso nome della vittima, considerato dagli investigatori elemento della camorra di Napoli Est, è in carcere, accusato dell’omicidio del giovane pizzaiolo. Per quella vicenda sono sotto accusa altre sette persone, tra parenti e amici del presunto omicida, che lo avrebbero coperto e ne avrebbero favorito la breve latitanza. La feroce sparatoria sarebbe maturata all’interno di una rivalità tra bande criminali, non lasciando scampo all’innocente e giovane pizzaiolo, che solo per una drammatica coincidenza si trovava lungo la traiettoria di quella rapida e folle successione di spari tra la folla.

Una statua per ricordare Francesco Pio Maimone

La famiglia e gli amici vorrebbero ricordarlo con un mezzo busto di bronzo e una cappella all’interno del cimitero di Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli dove è nato e cresciuto, chiedendo concessione, all'interno del cimitero, di uno spazio dove il tragico sacrificio della vittima innocente di camorra possa essere ricordato. Sarebbe anche un gesto simbolico per dire basta alle vittime innocenti di camorra, strage silenziosa che va avanti da decenni.

A realizzare l'opera lo scultore della statua di Maradona

L’avvocato Sergio Pisani, che assiste la famiglia di Maimone, ha contattato l’artista che ha realizzato la statua di Maradona, che si è reso disponibile a scolpire un mezzo busto di Francesco Pio. Per realizzare la cappella e la statua, insieme allo scrittore Mario Artiaco, Pisani ha promosso una serata di beneficenza per il 13 Dicembre, al teatro Troisi di Napoli, in modo da coprire le spese.

Serata di beneficenza con cantanti e artisti

Sono molti gli artisti partenopei che si esibiscono sul palco per ricordare questa giovane vita spezzata: tra essi Franco Ricciardi, Claudia Megré, Jovine e Peppoh, Gianluca Capozzi e tanti altri. I biglietti sono acquistabili al botteghino e online. “E’ un concerto nel quale ogni artista, con la sua esibizione sul palco, dà il suo contributo alla famiglia di Francesco Pio – spiega l’avvocato Pisani - La raccolta fondi servirà per un posto al cimitero, dove Francesco Pio potrà riposare in pace per l'eternità , dopo che la sua giovane vita è stata interrotta dalla malavita e dall'aggressività di comportamenti malavitosi che coinvolgono sempre più giovani. Non lasciamo sola questa famiglia e aiutiamola ad avere una piccola cappella decente al cimitero dove portare un fiore al loro caro figlio. Il vostro contributo è importante”.