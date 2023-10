Napoli, pioggia di multe alle ambulanze in servizio

Pioggia di multe a Napoli alle ambulanze provenienti dalla popolosa area dei Campi Flegrei che trasportano i pazienti negli ospedali Cotugno e Cardarelli di Napoli, via tangenziale. Il motivo di questa vera e propria beffa? I mezzi non vengono riconosciuti dal tutor e vengono sanzionati per eccesso di velocità. L'ennesimo "verbale beffa" è di ieri e riguarda un intervento del 5 settembre scorso, quando il 118 di Pozzuoli intervenne per cercare di salvare una donna alla quale un vicino di casa aveva dato fuoco. Una vicenda "assurda" dice il presidente della Società Italiana Sistema 118 (Sis118), Mario Balzanelli. ( QUANDO LA MULTA PUO' ESSERE ANNULLATA )

La ricostruzione dei fatti

Le multe riguardano in particolare i mezzi del 118 dell'area flegrea (Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida) che devono trasportare i pazienti nei grandi ospedali napoletani specializzati per le malattie infettive, ustioni o gravi traumi. Sbaloridto è Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari sociali e Sanità della Camera. "Sarebbe divertente - commenta con l'Ansa - se fosse una commedia di De Filippo, ma è invece la realtà: è tragicomico, siamo alla follia. Trattandosi di un problema tecnico, di aggiornamento dei tutor, che porta a un evidente errore, mi auguro che coloro che sono preposti alla verifica non diano seguito a queste sanzioni. Il fatto che queste siano state invece ratificate, come sembrerebbe, è davvero assurdo". "Nessuno tocchi Ippocrate", l'associazione napoletana che denuncia i problemi della sanità in Campania, a partire dalla piaga delle aggressioni, chiede che si faccia subito il "registro delle targhe protette", mentre il deputato napoletano di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, osserva che "siamo nel paese dei contrari: i delinquenti che rischiano di ammazzare il prossimo perchè guidano in modo incivile la passano liscia mentre chi salva le vite viene sanzionato".