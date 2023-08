Napoli, trovato cadavere di una donna nel bagagliaio di un'auto

La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. Sul corpo, non ancora identificato, ci sarebbero diverse ferite da arma da taglio

Il ritrovamento

La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno avviato le indagini. Il cadavere non è ancora stato identificato. I carabinieri stanno raccogliendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, oltre ad ascoltare le testimonianze.

L'accoltellamento

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la donna stava aprendo il bagagliaio dell'auto per prendere la spesa quando si sarebbe avvicinato un uomo, vestito di nero, che l'ha accoltellata più volte. L'uomo avrebbe sorpreso la donna colpendola alle spalle mentre era intenta ad aprire il bagagliaio, poi l'avrebbe spinta e chiuso il vano, risalendo infine in scooter per scappare via. La zona è attualmente tutta transennata.