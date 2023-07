Nola, accoltellato durante lite in un parcheggio: morto un 28enne

Cronaca

Sono circa le 20 dell’11 dicembre 2006 quando divampa un incendio in una palazzina a Erba, centro industriale della Brianza, in provincia di Como. In quella palazzina, al numero 25 di via Diaz, i soccorritori trovano quattro cadaveri: si tratta di Raffaella Castagna (30 anni), di suo figlio Youseff (due anni e tre mesi), di sua madre Paola Galli (60 anni) e di una loro vicina di casa, Valeria Cherubini (55 anni). C’è anche un sopravvissuto: è Mario Frigerio, marito di Cherubini