Maltempo in Campania, veicolo bloccati da smottamenti nel Salernitano

Centinaia di vetture sono rimasti intrappolate per ore sul raccordo e sulla A30, in direzione Roma, a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino (Salerno). Esondato il Sabato mentre, nel Frusinate, si contano decine di interventi svolti dai vigili del fuoco, in particolare nei pressi di Cassino

Piogge e temporali sull’Italia, a partire dal Settentrione. La Protezione Civile per la giornata di oggi aveva emesso una allerta meteo per 18 regioni: per Lombardia e Friuli Venezia Giulia l'allerta è arancione, per tutte le altre gialla. L'avviso segnalava già a partire dalla serata del 3 novembre precipitazioni diffuse - anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento - su Piemonte Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Toscana (foto d'archivio)