Napoli, statuine di Giorgia Meloni nei presepi a San Gregorio Armeno

Politica

COMMISSIONE SPECIALE - In attesa che si compiano tutti gli ultimi passaggi, è intanto stata istituita alla Camera la commissione Speciale che dovrà esaminare il decreto Aiuti ter, per poi mandarlo in Aula, intorno al 7 novembre, e quindi licenziarlo per il Senato. La prima seduta è convocata per lunedì 24 alle ore 17 per l’elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari. La commissione - che inizierà a esaminare i provvedimenti dopo la fiducia del Parlamento - è composta da 35 deputati designati dai gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica