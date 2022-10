Proprietario di 66 auto e moto, ha reddito di cittadinanza: denunciato

Economia

I dati emergono dal monitoraggio dell’Agenzia Nazionale politiche attive lavoro relativo a fine giugno 2022. In tutto i beneficiari della misura considerati in grado di lavorare sono 920mila, ma solo una minima parte - il 18,8% - risulta occupato. Il 73%, invece, non ha mai avuto un contratto da dipendente o in para-subordinazione nei 36 mesi precedenti