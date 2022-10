Sorrento, molesta una turista: denunciato per violenza sessuale

Guarda le altre notizie di oggi 16 ottobre

È stato denunciato per violenza sessuale un uomo di Massa Lubrense che, a Sorrento, avrebbe molestato una turista, afferrandola con violenza e baciandola, la donna è riuscita a divincolarsi e ha raccontato tutto alla polizia, che ha rintracciato il 38enne, con precedenti.

La denuncia

La turista si è recata ieri pomeriggio negli uffici del Commissariato di Sorrento, riferendo di una violenza subita poche ore prima, in mattinata, nei pressi dell'albergo dove alloggiava. Secondo il suo racconto, mentre scattava foto al belvedere di Sorrento, le si è avvicinato un uomo il quale le ha detto che avrebbe potuto accompagnarla in un altro luogo per fare foto migliori e la turista ha accettato di seguirlo. Giunti sul posto, però, il 38enne l'avrebbe afferrata e, riferiscono gli investigatori, "baciata violentemente nonostante il suo rifiuto". La donna tuttavia è riuscita a divincolarsi e ad allontanarsi per poi recarsi in Commissariato. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e ad una foto da lei scattata, hanno rintracciato l'uomo presso la sua abitazione dove hanno anche recuperato l'abbigliamento indossato quando è stato commesso il reato. Per il 38enne è scattata una denuncia per violenza sessuale.