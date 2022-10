Benevento, reddito di cittadinanza senza titolo: denunciato 31enne

Guarda le altre notizie di oggi 13 ottobre

Un 31enne già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato in stato di libertà per indebita percezione del reddito di cittadinanza dai carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo e della stazione di Castelfranco in Miscano (Benevento).

Le irregolarità

L'uomo aveva omesso di indicare di essere proprietario di un'auto con cilindrata superiore a quella consentita, ricevendo il beneficio di circa 500 euro nel febbraio scorso. Il sussidio è stato revocato a seguito dei controlli.

Già nel 2020 al 31enne era stato revocato il bonus. In quella circostanza aveva indebitamente percepito una somma pari a circa 2mila euro.